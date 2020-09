UPDATE CCR amana pentru 29 septembrie pronuntarea pe sesizarea lui Iohannis si a Guvernului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare, si nu Executivul

Curtea Constitutionala a decis din nou sa amane pentru data de 29 septembrie pronuntarea asupra sesizarii presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR in mai multe randuri. Alegerile legislative vor avea loc in acest an pe 6 decembrie.