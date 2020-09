UPDATE CCR va anunta marti ce a decis cu privire la conflictul intre Guvern si Parlament sesizat de Executiv din cauza depunerii motiunii de cenzura in sesiune extraordinara

CCR a finalizat luni deliberarile asupra conflictului juridic de natura constitutionala intre Guvern si Parlament, sesizat de Executiv privind depunerea motiunii de cenzura in sesiune extraordinara, iar in cursul zile de marti va fi redactata forma finala a minutei. Motiunea de cenzura nu a fost votata in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului din 31 august din lipsa de cvorum.