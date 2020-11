UPDATE Cod galben de ceata in sase judete din Muntenia, pana la 11:00

Meteorologii au emis duminică dimineaţa o nouă atenţionare de ceaţă pentru şase judeţe din zona Munteniei, valabilă până la ora 11:00. Conform Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman se va semnala, local, ceaţă care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri. ORA 07.10 Mai mult de jumătate din ţară, sub Cod galben de ceaţă densă Mai mult de jumătate din ţară se află duminică dimineaţa sub Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă, conform avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Astfel, până la ora 10:00, în zona joasă a judeţelor Alba, Mureş şi Sibiu, dar şi în localităţi din Covasna, Braşov şi Harghita se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. De asemenea, până la ora 9:00, acelaşi fenomen va persista în zone sau localităţi din judeţele Constanţa, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Cluj, Gorj, Olt, Vâlcea şi Dolj, iar până la ora 8:00 în Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Adrian Dãdârlat)