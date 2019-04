UPDATE: Constanta. Astazi, consumatorii din mai multe cartiere au ramas fara apa potabila

Asiguram toti abonatii afectati de lipsa apei din cauza disfunctionalitatilor de la nivelul sistemelor de alimentare cu energie, ca lucratorii RAJA vor relua imediat alimentarea cu apa la parametrii normali, dupa ce echipele Enel vor remedia aceasta situatie, se arată într-un comunicat al RAJA SA.

S.C. RAJA S.A. a comunicat in data de 28.04.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu apa rece punctele termice nr. 72, 73, 75, 86, 89, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 160, 161, 163, 165, 170, 171, 188, 189, 195, 207, 247, 272 . In consecinta, in lipsa apei reci s-au oprit instalatiile noastre care asigura distributia apei calde de consum in zona: CET - Casa de Cultura – Inel1 – Inel2. Pana la reluarea alimentarii cu apa rece de catre S.C. RAJA S.A. nu se pot asigura consumatorilor serviciile de furnizare apa calda de consum. Pentru relatii suplimentare va rugam sa apelati la numarul de telefon 0241.924 de la Dispecerat S.C. RAJA S.A..

Astazi, la ora 11.08, in urma unei avarii Enel, Statia de pompare si tratare Palas, de pe b-dul Aurel Vlaicu din municipiul Constanta a rămas fara energie electrica, motiv pentru care statia nu poate functiona.In aceste conditii, abonatii din cartierele Energia, Baba Novac, CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Km4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel I si Inel II au ramas fara apa potabila.Imediat au fost anuntati reprezentantii Enel, care au dat asigurari ca vor interveni cat mai curand pentru remedierea avariei, in sensul rrealimentarii cu energie a statiei de tratare si pompare Palas pe o alta linie de medie tensiune.Totodată, într-un comunicat al RADET se menționează:RAJA SA a transmis că echipele de interventie Enel au reusit remedierea avariei inregistrata la linia de alimentare cu tensiune a statiei de tratare si pompare Palas Constanta. Imediat, lucratorii RAJA au facut manevrele de pornire a pompelor de la nivelul statiei, pentru reluarea furnizarii apei potabile catre abonatii afectati. Avand in vedere debitul, dar si zona mare deservita, abonatii afectati - cei din cartierele Energia, Baba Novac, CET, Viile Noi, Medeea, Palas, Km4-5, Km5, Poarta 6, Abator, Gara, Casa de Cultura, Inel I si Inel II - vor avea apă la robinete la presiuni normale in jurul orei 15.00.