UPDATE Constanta: Doi morti si 18 raniti in urma rasturnarii microbuzului cu calatori pe DN 38, la intrarea in Topraisar

Cele două persoane prinse sub microbuzul cu călători răsturnat, miercuri dimineaţă, pe DN 38, la intrarea în Topraisar dinspre localitatea Amzacea, au murit, alte 18 persoane fiind rănite. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea", "18 persoane cu multiple traumatisme au fost preluate şi transportate la spital pentru investigaţii medicale amănunţite". Victimele au fost transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Conform Centrului Infotrafic din cadrul Poliţiei Române, pe DN 38 (E 675) Constanţa - Negru Vodă, în zona localităţilor Amzacea - Topraisar, carosabilul este acoperit parţial cu polei, traficul auto desfăşurându-se, totodată, în condiţii de ceaţă densă. ORA 09.30 Constanţa: 11 răniţi după ce un microbuz s-a răsturnat pe DN 38, la intrarea în Topraisar; două victime-prinse sub autovehicul Un număr de 11 persoane au fost rănite după ce un microbuz cu călători s-a răsturnat în afara carosabilului, miercuri dimineaţă, pe DN 38, la intrarea în Topraisar dinspre localitatea Amzacea. La faţa locului s-au deplasat opt ambulanţe şi trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea". Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), două dintre victime sunt prinse sub mijlocul de transport răsturnat. "Din primele informaţii reiese că sunt 11 victime, din care două prinse sub microbuz. La faţa locului, în total, trimise opt ambulanţe, o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere şi autospecială de descarcerare", a transmis ISU. AGERPRES/(AS - autor: Nona Jalbă, editor: Oana Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)