UPDATE: Continua procesul de dezinstitutionalizare la nivelul DGASPC Constanta. Azi, au fost semnate trei contracte. Detalii

Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, alături de conducerea Consiliului Județean Constanța, va semna, azi, trei convenții/contracte de finanțare extrem de importante pentru județul nostru. Evenimentul are la i Prefectura Constanța.Contractele de finanțare au fost depuse de DGASPC Constanța cu susținerea Consiliului Județean Constanța. Fondurile au fost accesate prin Programul Operațional Regional și Programul de Interes Național. Cele trei proiecte - „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul“, „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont“ și „Sprijin pentru o Viață Normală“ – au o valoare totală de aproximativ 14 milioane lei.La semnarea convențiilor/contractelor participă: Sirma Caraman, Secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; Marius-Horia Țuțuianu, Președinte al Consiliului Județean Constanța; Petre Dinică, Director General al DGASPC Constanța.Cele trei proiecte se înscriu în strategiile naționale privind dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a copiilor, tinerilor și persoanelor din sistemul de asistență socială și protecția copilului în societate, prin continuarea procesului de dezinstituționalizare și tranziția către comunitate.Proiectul: „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul“ - are drept obiective construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în orașul Murfatlar, strada Ion Creangă, nr. 27, aferente proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”; reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat pe str. Pandurului, nr.120, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi aferent proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” (durata de impementare 18 luni). Finanțare - 4.509.883,09 leiProiectul: “Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, are ca obiective construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în comuna Lumina, strada Morii, nr. 79P, aferent proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”; reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în comuna Lumina, strada Morii, nr. 79J, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” și din comunitate; reabilitarea, modernizarea și dotarea imobilului situat în strada Horia Agarici , nr.5, în vederea deschidereii unui Centru de Zi de Recuperare destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” și din comunitate (durata de impementare 18 luni). Finanțare - 5.652.727,51 leiProiectul "Sprijin pentru o viață normală'' – are ca obiective costruirea a patru locuințe protejate în localitatea Băneasa, comuna Băneasa, județul Constanța a câte 10 locuri/per locuință; modernizarea, reabilitarea și dotarea imobilului din localitatea Băneasa, comuna Băneasa, în vederea deschiderii unui Centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip Locuințe Protejate și din comunitate. Finanțare - 3.533.186 lei.„Este un proiect, al 6-lea pe fonduri europene. Autoritățile locale, zic eu, vor implementa proiecte benefice pentru comunitate. Este un proiect pe care l-am gandit pentru recreearea cetățenilor. Vă multumesc frumos și promit că voi veni și cu alte proiecte“, a menționat, la rândul său, primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu.„Un proiect pentru Școala Gimnazială nr. 16, o școală importantă pentru municipiul Constanța, pentru modernizare și o extindere cu 5 săli noi și o sală multimediă. În tot ceea ce se face pentru educație, la nivel central și local, toate aceste obiective, cu sprijinul fondurilor europene, vom aveaa grijă de generațiile de mâine“, a subliniat primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău.„Vă multumesc pentru prezență și susținere. În același timp vreau să vă spun că fără finanțările date nu se poate dezvolta județul. Astăzi vom semna 5 proiecte, - cu DGAPS, dar și cu 3 primării: Constanța, Hârșova și Techirghiol“, a anunțat președintele CJC Horia Țuțuianu.