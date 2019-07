UPDATE Coreea de Nord lanseaza din nou rachete balistice

Coreea de Nord a lansat miercuri două rachete balistice, la mai puţin de o săptămână după testarea altor două rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, conform informaţiilor furnizate de Statul Major General al Coreei de Sud, informează Reuters şi AFP. Lansările de miercuri au fost făcute din peninsula Hodo, aflată pe coasta de est a RPD Coreene, aceeaşi regiune în care au fost efectuate şi testele de săptămâna trecută, conform sursei citate, care a informat că monitorizează în continuare situaţia în cazul efectuării de noi lansări de către armata nord-coreeană. Rachetele au parcurs o distanţă de aproximativ 250 de km, la o altitudine de 30 de km, înainte de a cădea în Marea Japoniei. Coreea de Nord a testat pe 25 iulie două rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, primele teste după cea mai recentă întrevedere dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump, care a avut loc pe 30 iunie în Zona demilitarizată dintre cele două Corei şi în care s-a convenit revitalizarea negocierilor privind denuclearizarea. Casa Albă, Pentagonul şi Departamentul de Stat nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Atât preşedintele Donald Trump cât şi secretarul de stat american Mike Pompeo au diminuat importanţa testelor nord-coreene de săptămâna trecută, şeful diplomaţiei americane exprimându-şi în continuare speranţa în realizarea de progrese pe cale diplomatică în dialogul cu Phenianul. Marţi, preşedintele Trump le-a spus reporterilor de la Casa Albă că are o relaţie bună cu Kim Jong Un, dar a adăugat: "Vom vedea ce se va întâmpla. Nu vă pot spune ce urmează să se întâmple". Tot marţi, Mike Pompeo a declarat reporterilor care îl însoţesc într-o vizită în Asia că nu ştie când va fi reluat dialogul cu autorităţile nord-coreene, dar şi-a exprimat speranţa ca reprezentantul special al SUA pentru Coreea de Nord Stephen Biegun şi noul său omolog nord-coreean să se întâlnească în curând. Coreea de Nord a avertizat cu privire la posibilitatea deblocării testelor nucleare şi a rachetelor cu rază lungă de acţiune, îngheţate în 2017, decizie pe care Trump a invocat-o frecvent drept dovadă a succesului abordării sale în relaţia cu liderul nord-coreean. ORA 2:26 Coreea de Nord a lansat o serie de proiectile neidentificate Coreea de Nord a lansat miercuri mai multe proiectile neidentificate, la mai puţin de o săptămână după testarea a două rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, conform informaţiilor furnizate de Statul Major General al Coreei de Sud, informează Reuters. Lansările de miercuri au fost făcute din peninsula Hodo, aflată pe coasta de est a RPD Coreene, aceeaşi regiune în care au fost efectuate şi testele de săptămâna trecută, conform sursei citate, care a informat că monitorizează în continuare situaţia în cazul efectuării de noi lansări de către armata nord-coreeană. Coreea de Nord a testat pe 25 iulie două rachete balistice cu rază scurtă de acţiune, primele teste după cea mai recentă întrevedere dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump, care a avut loc pe 30 iunie în Zona demilitarizată dintre cele două Corei şi în care s-a convenit revitalizarea negocierilor privind denuclearizarea. Casa Albă, Pentagonul şi Departamentul de Stat nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii. Atât preşedintele Donald Trump cât şi secretarul de stat american Mike Pompeo au diminuat importanţa testelor nord-coreene de săptămâna trecută, şeful diplomaţiei americane exprimându-şi în continuare speranţa în realizarea de progrese pe cale diplomatică în dialogul cu Phenianul. Marţi, preşedintele Trump le-a spus reporterilor de la Casa Albă că are o relaţie bună cu Kim Jong Un, dar a adăugat: "Vom vedea ce se va întâmpla. Nu vă pot spune ce urmează să se întâmple". Tot marţi, Mike Pompeo a declarat reporterilor care îl însoţesc într-o vizită în Asia că nu ştie când va fi reluat dialogul cu autorităţile nord-coreene, dar şi-a exprimat speranţa ca reprezentantul special al SUA pentru Coreea de Nord Stephen Biegun şi noul său omolog nord-coreean să se întâlnească în curând. Coreea de Nord a avertizat cu privire la posibilitatea deblocării testelor nucleare şi a rachetelor cu rază lungă de acţiune, îngheţate în 2017, decizie pe care Trump a invocat-o frecvent drept dovadă a succesului abordării sale în relaţia cu liderul nord-coreean. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru) UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.