UPDATE - Doua microbuze pline cu oameni s-au ciocnit in apropiere de Letcani. A fost activat planul rosu de interventie - FOTO & Live VIDEO

UPDATE - "Am activat planul rosu la Iasi, la ora 21.15. A avut loc un accident rutier la Letcani, in care au fost implicate doua microbuze. In unul dintre autoturisme se aflau 5 persoane, iar in celalalt 22. Soferul unui autoturism era incarcerat dar constient. A fost dirijat la fata locului un echipaj de descarcerare, un echipaj medical tip C, 3 EPA, ATVM, 4 B si o masina de stingere. Toate victimele erau constientesi stabile, la UPU fiind transportate 8 persoane pentru evaluare si tratament", ne-a declarat prof.dr. Diana Cimpoesu, coordonator UPU - SMURD Iasi. Un grav accident s-a produs in aceasta seara in apropiere de Letcani. Doua microbuze, care transportau in total 27 de pasageri au intrat in coliziune. L ...