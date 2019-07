UPDATE - Esec al ”omului zburator” Franky Zapata in traversarea Canalului Manecii, cazut in mare si salvat

Franky Zapata, ”omul zburător”, care a plecat joi dimineaţa de la Sangatte (Pas-de-Calais) - în picioare, pe "Flyboard"-ul său -, a eşuat în traversarea Canalul Mânecii, după ce a căzut în mare la nivelul punctului de realimentare cu kerosen şi a fost salvat, relatează AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit unei conversaţii radio auzite de o jurnalistă AFP, el a fost salvat ”conştient”. Franky Zapata "este bine şi este pe cale săfie adus pe litoral”, a declarat pentru AFP primarul din Sangatte. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Potrivit mai multor surse, Zapata a căzut în apele engleze, chiar lângă vaporul de alimentare cu kerosen, şi a fost salvat. El era conştient la momentul intervenţiei în vederea scoaterii sale din apă, potrivit unei conversaţii radio auzite de o jurnalistă AFP. Franky Zapata "este bine şi este pe cale să fie adus pe litoral”, a declarat pentru AFP primarul din Sangatte, Guy Lallemand. Franky Zapata takes off in his bid to cross from France to England on his flyboard. The Frenchman's attempt failed a short time later when he missed a landing platform to refuel. For more, head here: https://t.co/COSJht4y8U pic.twitter.com/G15dE73FlW — Sky News (@SkyNews) July 25, 2019 ”El a fost salvat de scafandri de pe vapor. El i-a dat asigurări soţiei sale, cu care a discutat la telefon”, a precizat primarul. ”El a avut o problemă la nivelul realimentării între apele franceze şi engleze. Brusc nu a putut efectua procedura. Aşadar traversarea (Canalului) Mânecii este anulată”, a declarat un purtător de cuvânt al echipei& ...