UPDATE Eugen Teodorovici, la DNA: Am ascultat convorbirile despre mine dintr-un dosar; a fost clasat in 2013

Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici s-a prezentat, joi, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Teodorovici a precizat în faţa sediului DNA că a cerut să asculte mai multe convorbiri dintr-un dosar din 2013, care a fost clasat. "Eu am făcut cerere către DNA să pot să vin să ascult toate convorbirile despre mine. (...) Am fost notificat că dosarul respectiv, din 2013, s-a clasat. (...) Am primit acasă hârtia cu notificarea că s-a clasat, fără să ştiu exact despre ce este vorba, cine a fost în dosar. Eu am venit să aflu de la dânşii (procurori - n.r.), să ascult acele convorbiri telefonice din acea perioadă. (...) Discuţia respectivă a fost înregistrată ca urmare a acelei speţe din 2013. A fost la modul general, tot ce vorbeam şi discutam şi probabil şi astăzi la fel, şi foarte bine se face, este ascultat, sunt o persoană publică şi este normal", a afirmat Teodorovici. El a adăugat că sunt politicieni cu "funcţii foarte înalte" care ar trebui să fie subiectul verificărilor făcute de procurori. "Mi-am adus aminte de unele discuţii pe care le-am avut cu diverşi politicieni de la acea vreme în funcţii foarte înalte din toate partidele politice şi mi-a trezit un gust amar şi am zis că poate cei care ar trebuie să fie subiectul acestor verificări tocmai nu sunt", a spus Eugen Teodorovici. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Andreea Lăzăroiu)