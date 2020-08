UPDATE Explozie puternica in Baltimore

UPDATE ORA 19.45 Explozia puternică din Baltimore s-a produs la o conductă de gaz Explozia puternică survenită luni dimineaţa în oraşul Baltimore din statul american Maryland s-a produs la o conductă de gaz, au anunţat pompierii, care iniţial nu au putut preciza care a fost cauza deflagraţiei, informează EFE şi Reuters. Trei case au fost distruse, o femeie a murit şi alte persoane au fost rănite, unele salvate de echipele de intervenţie, în timp ce altele sunt încă prinse sub dărâmături. Echipaje de specialitate sosite la faţa locului lucrează pentru a opri gazul în clădirile din zonă, după care vor evalua situaţia. ORA 18.01 O explozie puternică s-a produs luni dimineaţă ora locală într-un cartier din oraşul Baltimore (Maryland), distrugând câteva imobile. Cel puţin o persoană a murit, trei au fost rănite grav şi sunt în stare critică, iar cel puţin cinci sunt prinse sub dărâmături, au anunţat pompierii, conform Reuters şi Xinhua. ''Mai multe case au explodat. Cel puţin cinci oameni sunt prinşi sub dărâmături, unii sunt copii'' - au scris pompierii pe pagina de Facebook Baltimore Firefighters Local 734.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu; editor: Sorin Popescu, editor online: Irina Giurgiu) * UPDATE-ul este realizat în baza stirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzãrii stirilor pe fluxul agentiei.