UPDATE: Explozii masive in Beirut. Bilanțul provizoriu indica 50 de morți și 2.750 de raniți

Premierul libanez Hassan Diab a cerut marţi ”ţărilor prietene” să ajute Libanul, după exploziile puternice care au zguduit portul din Beirut şi care s-au soldat, potrivit unui nou bilanţ, cu cel puţin 50 de morţi şi 2.750 de răniţi, relatează AFP. Numeroase imagini care suprind o explozie și pagubele ce au urmat arată dimensiunea tragediei […] The post UPDATE: Explozii masive în Beirut. Bilanțul provizoriu indică 50 de morți și 2.750 de răniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.