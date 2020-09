UPDATE Fotbal: CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Europa League, dupa 1-0 cu Djurgaarden

CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Europa League la fotbal după ce a învins echipa suedeză Djurgaarden IF cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Tele2 Arena din Stockholm, în turul al treilea preliminar al competiţiei. CFR s-a impus prin golul marcat de fundaşul Paulo Vinicius (55). Campioana României a făcut meci solid, a oferit gazdelor puţine şanse de poartă şi a punctat în urma unei faze fixe. Meciul a fost unul de uzură, cu puţine situaţii de gol. Prima ocazie notabilă a fost lovitura de cap a lui Djokovic (30), peste poartă, în urma unei lovituri libere executate de Deac. Campioana Suediei a avut o ocazie mare în min. 33, dar Bălgrădean a respins şutul lui Kaeck. CFR a dat lovitura după pauză, prin Vinicius, care a marcat cu capul în urma unei lovituri libere executate de Deac. Clujenii putea tranşa mai repede soarta calificării, dar Rondon a şutat de la 14 metri din voleu în transversală (75). Scandinavii au mai avut o ocazie bună de gol, în min. 82, când şutul lui Karlstroem a fost deviat de Kujovic, dar Bălgrădean a respins salvator. CFR va juca în play-off (tot în manşă unică) pe 1 octombrie, acasă, cu formaţia finlandeză KuPS Kuopio, care a dispus joi de Suduva (Lituania) cu 2-0. Djurgaarden IF - FC CFR 1907 Cluj 0-1 (0-0) A marcat: Paulo Vinicius (55). Stockholm, Tele2 Arena Europa League - turul al treilea preliminar Au evoluat echipele: Djurgarden: 12. Per Braatveit - 16. Aslak Fonn Witry, 4. Jacob Une Larsson, 15. Jonathan Augustinsson, 5. Elliot Kaeck - 23. Fredrik Ulvestad, 6. Jesper Karlstroem (căpitan), 24. Curtis Edwards (20. Emir Kujovic, 78) - 9. Haris Radetinac, 7. Magnus Eriksson, 14. Edward Chilufya (11. Jonathan Ring, 72). Antrenor: Kim Bergstrand. Rezerve neutilizate: 30. Tommi Vaiho - 8. Kevin Walker, 17. Karl Holmberg, 19. Niklas Baerkroth, 25. Mattias Mitku. CFR: 34. Cristian Bălgrădean - 16. Mateo Susic, 55. Paulo Vinicius, 3. Andrei Burcă, 45. Mario Camora (căpitan) - 8. Damjan Djokovic, 37. Mihai Bordeianu, 7. Adrian Păun (11. Michael Pereira, 89) - 10. Ciprian Deac, 9. Billel Omrani (22. Gabriel Debeljuh, 86), 99. Mario Rondon (28. Ovidiu Hoban, 90+3). Antrenor: Dan Petrescu. Rezerve neutilizate: 12. Grzegorz Sandomierski - 4. Cristian Manea, 27. Alexandru Chipciu, 92. Mike Cestor. Arbitru: Bartosz Frankowski; arbitri asistenţi: Jakub Winkler, Bartosz Heinig; al patrulea oficial: Krzysztof Jakubik (toţi din Polonia) Cartonaşe galbene: Eriksson (12), Chilufya (44), Bordeianu (80), Rondon (90+3), Ulvestad (90+5). AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea) AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)