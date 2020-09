UPDATE Franta: Doua persoane, ranite in atacul cu arma alba de la Paris, anunta premierul Jean Castex 

Două persoane au fost rănite în atacul cu armă albă comis vineri în apropierea fostului sediu al săptămânalului Charlie Hebdo din Paris, însă viaţa niciuneia dintre ele nu este în pericol, a anunţat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters. Foto: (c) IAN LANGSDON / EPA UPDATE ORA 17.05 Franţa: Două persoane, rănite în atacul cu armă albă de la Paris, anunţă premierul Jean Castex Două persoane au fost rănite în atacul cu armă albă comis vineri în apropierea fostului sediu al săptămânalului Charlie Hebdo din Paris, însă viaţa niciuneia dintre ele nu este în pericol, a anunţat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters. Cele două persoane sunt jurnalişti care au fost atacaţi la întâmplare, în timp ce se aflau într-o pauză de fumat. ''Acest atac s-a întâmplat într-un loc simbolic, într-o perioadă în care are loc procesul privind teribilele atacuri asupra redacţiei Charlie Hebdo'', a spus Castex. Şeful executivului francez, care s-a deplasat la locul incidentului, a spus că principalul atacator a fost arestat. O a doua persoană se află de asemenea în arest. Autorităţile au lansat o anchetă antiteroristă după acest atac. ''Eram în biroul meu. am auzit ţipete pe stradă. Am privit pe fereastră şi am văzut o femeie care era întinsă pe jos şi care fusese lovită în faţă cu ceea ce posibil era o macetă'', a declarat un martor pentru postul de radio Europe 1. Acesta a citat ofiţeri de poliţie conform cărora principalul suspect ar avea 18 ani, ar fi născut în Pakistan şi cunoscut serviciilor de securitate franceze. Atacul comis vineri survine după ce Charlie Hebdo a făcut recent obiectul unor noi ameninţări după ce săptămânalul a republicat la 2 septembrie caricaturile cu profetul Mohamed, în perspectiva deschiderii, la 10 noiembrie, a procesului complicilor autorilor atacurilor jihadiste din 7-9 ianuarie 2015. La începutul săptămânii, directoarea de resurse umane a publicaţiei Charlie Hebdo, Marika Bret, a trebuit să îşi schimbe domiciliul ca urmare a ameninţărilor primite, considerate extrem de grave de autorităţi. Aproximativ 100 de posturi de radio şi TV, cotidiane şi reviste au publicat miercuri, drept reacţie, o scrisoare deschisă în care fac apel către francezi să se mobilizeze în favoarea libertăţii de exprimare. La 7 ianuarie 2015, fraţii Kouachi au atacat redacţia săptămânalului Charlie Hebdo cu arme de luptă, ucigând 12 persoane, printre care caricaturiştii Cabu şi Wolinski, după care au fugit. Periplul lor s-a încheiat după câteva zile la o imprimerie din Dammartin-en-Goele, în apropierea Parisului, unde au fost lichidaţi într-o operaţiune de asalt a GIGN, grupul de intervenţie al jandarmeriei franceze. UPDATE ORA 16.23 Atac la Paris: Charles Michel îşi exprimă 'deplina solidaritate cu poporul francez' UPDATE 16.06 Franţa: Cel puţin patru răniţi într-un atac cu armă albă în apropiere de fostul sediu Charlie Hebdo Un atac cu armă albă a avut loc vineri la Paris, în apropiere de fostul sediu al revistei de satiră Charlie Hebdo, care a fost ţinta unui atentat în ianuarie 2015, relatează AFP, Reuters şi dpa. Mai multe persoane au fost rănite în acest atac cu macetă ale cărui circumstanţe nu sunt clare încă. O sursă judiciară a anunţat că o a doua persoană a fost arestată, după ce un prim 'suspect' fusese arestat în apropierea Place de la Bastille, în centrul Parisului. Postul BFMTV a relatat că cel puţin trei persoane au fost rănite în atac, dintre care două sunt în stare gravă. Conform altor media, ar fi vorba despre patru răniţi. Această agresiune, ce are în loc în plin proces al atentatelor din ianuarie 2015 din capitala franceză, ar fi fost comis de o singură persoană, a precizat prefectura poliţiei din Paris, care iniţial a evocat doi suspecţi care au fugit de la locul atacului şi patru răniţi. La faţa locului a fost desfăşurat un important dispozitiv de securitate. Motivul atacului nu este cunoscut deocamdată. Procurorii francezi tratează atacul drept posibil incident terorist. Poliţia a evocat un bilanţ de cel puţin doi răniţi. O celulă de criză a fost activată la Ministerul de Interne, iar premierul Jean Castex şi ministrul de interne Gerald Darmanin s-au deplasat la locul atacului. Atacul survine după ce Charlie Hebdo a făcut recent obiectul unor noi ameninţări după ce săptămânalul a republicat la 2 septembrie caricaturile cu profetul Mohamed, în perspectiva deschiderii, la 10 noiembrie, a procesului complicilor autorilor atacurilor jihadiste din 7-9 ianuarie 2015. La începutul săptămânii, directoarea de resurse umane a publicaţiei Charlie Hebdo, Marika Bret, a trebuit să îşi schimbe domiciliul ca urmare a ameninţărilor primite, considerate extrem de grave de autorităţi. Aproximativ 100 de posturi de radio şi TV, cotidiane şi reviste au publicat miercuri, drept reacţie, o scrisoare deschisă în care fac apel către francezi să se mobilizeze în favoarea libertăţii de exprimare. La 7 ianuarie 2015, fraţii Kouachi au atacat redacţia săptămânalului Charlie Hebdo cu arme de luptă, ucigând 12 persoane, printre care caricaturiştii Cabu şi Wolinski, după care au fugit. Periplul lor s-a încheiat după câteva zile la o imprimerie din Dammartin-en-Goele, în apropierea Parisului, unde au fost lichidaţi într-o operaţiune de asalt a GIGN, grupul de intervenţie al jandarmeriei franceze. UPDATE ORA 15.16 Premierul francez: Cel puţin patru persoane, rănite în atacul cu armă albă comis vineri la Paris ORA 13.46 Franţa: Cel puţin patru răniţi într-un atac cu armă albă în apropiere de fostul sediu Charlie Hebdo Un atac cu armă albă a avut loc vineri la Paris, în apropiere de fostul sediu al revistei de satiră Charlie Hebdo, care a fost ţinta unui atentat în ianuarie 2015, relatează BFMTV şi AFP. Patru persoane au fost rănite, dintre care două au nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă, în acest atac cu macetă ale cărei circumstanţe nu sunt clare încă. Doi presupuşi autori ai agresiunii au fugit şi sunt căutaţi de poliţie. La faţa locului a fost desfăşurat un important dispozitiv de securitate. Motivul atacului nu este cunoscut deocamdată. 