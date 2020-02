UPDATE Germania: Noua morti in cele doua incidente armate din Hanau; presupusul autor a fost gasit mort

Nouă persoane au fost ucise miercuri seara în Hanau, lângă Frankfurt, centrul Germaniei, în două atacuri al căror presupus autor a fost găsit ulterior mort în locuinţa sa, a anunţat poliţia germană joi, informează AFP. Aceste două atacuri au vizat baruri cu narghilea, rănind grav mai multe persoane, potrivit mass-media locale. Foto: (c) ARMANDO BABANI / EPA "În acest stadiu, poliţia poate să confirme că opt persoane au fost rănite mortal", au anunţat în timpul nopţii autorităţile, într-un comunicat. O persoană grav rănită a murit joi dimineaţa, crescând bilanţul atacurilor la nouă morţi, potrivit unui purtător de cuvânt. Foto: (c) ARMANDO BABANI / EPA O persoană suspectată că a fost autorul atacurilor a fost găsită moartă câteva ore mai târziu, alături de un alt trup neînsufleţit neidentificat. "Presupusul autor a fost găsit fără viaţă la domiciliul său din Hanau. Forţele de intervenţie specială ale poliţiei au mai descoperit acolo un alt trup neînsufleţit. Ancheta continuă. În prezent nu există vreun indiciu conform căruia ar fi existat mai mulţi autori ai atacurilor", a notat pe Twitter poliţia din landul Hesse (sud-est) unde se află Hanau. Foto: (c) WIESBADEN112 / EPA Anchetatorii au găsit de asemenea maşina presupusului atacator, care conţinea muniţii şi încărcătoare, a precizat presa locală, adăugând că suspectul avea un permis de vânătoare şi ar fi fost german. Germania a fost vizată în ultimii ani de mai multe atacuri jihadiste, între care cel care s-a soldat cu 12 morţi în centrul Berlinului, în decembrie 2016. Dar ameninţarea unui terorism de extremă dreapta îngrijorează cel mai mult autorităţile germane, mai ales de la uciderea unui parlamentar german pro-migranţi, membru al partidului cancelarului Angela Merkel, în iunie anul trecut. * Germania: Cel puţin opt morţi în două incidente armate, în apropiere de Frankfurt (poliţia) Cel puţin opt persoane au fost ucise miercuri seară în două incidente armate la Hanau, în apropiere de Frankfurt, a anunţat poliţia locală, relatează dpa, AFP şi Reuters. Autorul sau autorii atacurilor, care ar fi vizat baruri cu narghilea, conform presei locale, au fugit, a adăugat poliţia care ''a lansat o urmărire la scară largă''. Un important dispozitiv de poliţie a fost desfăşurat în acest oraş din landul Hessa şi situat la aproximativ 20 de kilometri de Frankfurt, au indicat autorităţile într-un comunicat. Un prim atac ar fi vizat un bar cu narghilea din centrul acestui oraş cu aproximativ 90.000 de locuitori. Potrivit poliţiei, cel puţin o persoană a fost grav rănită în acest prim atac comis în jurul orei 22:00 (21:00 GMT). Martorii, citaţi de mass-media locale, au afirmat că au auzit aproximativ 10 focuri de armă. Autorul sau autorii acestui prim atac ar fi fugit cu maşina în direcţia Kurt-Schumacher Platz, în districtul Kesselstadt, potrivit poliţiei. Apoi a avut loc un al doilea incident armat în care au fost rănite grav cel puţin cinci persoane, a indicat un bilanţ iniţial al autorităţilor. Potrivit presei locale, trei persoane au fost ucise în primul atac şi alte cinci în cel de-al doilea. Germania a fost vizată în ultimii ani de mai multe atacuri jihadiste, între care cel care s-a soldat cu 12 morţi în centrul Berlinului, în decembrie 2016. Dar ameninţarea unui terorism de extremă dreaptă îngrijorează cel mai mult autorităţile germane, mai ales de la uciderea unui ales german pro-migranţi, membru al partidului cancelarului Angela Merkel, în iunie anul trecut, notează AFP. AGERPRES/(AS - autori: Adriana Matcovschi, Violeta Gheorghe, editor: Mariana Ionescu, editori online: Daniela Juncu, Gabriela Badea)