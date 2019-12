UPDATE: Gospodarie cuprinsa de flacari. Inauntru erau mai multi copii, dintre care unul a decedat

Un apel la 112 s-a facut la ora 15.30 si s-a anuntat incendiul la o gospodarie din Mândrești.În primă fază s-au deplasatdouă autospeciale de la Garda de Pompieri Tecuci, impreună cu o ambulantă SMURD.Ulterior, când s-a anuntat prezenta unor copii in camera afectata de incendiu, s-a deplasat elicopterul SMURD si inca o autospecială de la Garda pechea., împreună cu Seful Grupei Operative, comandantul Sectiei Tecuci si ofițerul de presă.Când au ajuns echipajele de intervenție la eveniment, incendiul fusese localizat de către SVSU.​O cameră era afectată de incendiul pornit de la o sobă.Înainte de incendiu, mama copiilor lăsase în cameră 4 copii: doi gemeni de 1 an și 4 luni, un copil de 4 ani și unchiul lor de 10 ani.Cerrcetările organelor abilitate au arătat că unchiul copiilor, în vârstă de 10 ani, a folosit un recipient cu benzină pentru a aprinde focul, fapt care a produs o deflagratie si raspândirea focului in toata incinta dormitorului.Părintii copiilor au reusit să-i scoată pe toti, cu exceptia unuia din cei doi gemeni care a suferit arsuri incompatibile cu viata.Unchiul lor de 10 ani a fost diagnosticat de catre medicul de pe echipajul aerian de salvare cu qarsuri de cai aeriene, dispunand transportul acestuia la Spitalul de Pediatrie Galati. Camera afectata de incendiu a fost distrusa in totalitate