UPDATE Guvernul rus a demisionat; presedintele Putin ii multumeste premierului Medvedev pentru rezultatele cabinetului

Guvernul rus condus de premierul Dmitri Medvedev a demisionat miercuri, după ce preşedintele Vladimir Putin a anunţat o serie de schimbări politice în discursul său despre starea naţiunii, relatează agenţiile TASS, Reuters şi EFE. Medvedev, un apropiat al lui Putin, a preluat conducerea executivului în mai 2018, la două luni după realegerea acestuia ca preşedinte. Anunţul demisiei a fost făcut de Medvedev într-o intervenţie transmisă de televiziunea de stat, în timp ce preşedintele Putin era alături de el. Acesta din urmă a propus miercuri organizarea unui referendum pentru revizuirea Constituţiei cu scopul consolidării puterilor Parlamentului, menţinând în acelaşi timp caracterul prezidenţial al sistemului politic pe care îl patronează de 20 de ani. Foto: (c) Sputnik / Dmitry Astakhov / REUTERS Liderul de la Kremlin a mulţumit cabinetului condus de Medvedev pentru munca depusă şi i-a cerut să-şi continue activitatea până la numirea unui nou guvern. ''Din partea mea, doresc să vă mulţumesc pentru tot ce s-a făcut în acest stadiu al activităţii dumneavoastră, doresc să-mi exprim satisfacţia faţă de rezultatele obţinute. Nu s-a făcut totul, dar niciodată nu le putem realiza pe toate'', a spus Putin la o întâlnire cu membrii cabinetului demisionar, menţionând apoi că se va întâlni şi cu fiecare dintre ei în parte. După ce va părăsi postul de premier, Dmitri Medvedev va fi adjunctul lui Putin la conducerea Consiliului de Securitate al Rusiei, după cum a precizat liderul de la Kremlin. Agenţia TASS notează că, date fiind propunerile lui Putin de revizuire a Constituţiei, premierul Medvedev a apreciat că este corect ca acest guvern să demisioneze. ''După adoptarea acestor amendamente - şi este foarte probabil ca acest lucru să se facă în urma discuţiei - vor exista schimbări semnificative nu doar în privinţa mai multor articole constituţionale, ci şi în privinţa echilibrului puterilor, respectiv puterile executivă, legislativă şi judiciară. În acest context, este evident că noi, ca guvern al Federaţiei Ruse, trebuie să-i oferim preşedintelui ţării noastre oportunitatea de a lua toate deciziile necesare'', a explicat premierul Medvedev. Foto: (c) DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / EPA Principala măsură anunţată de preşedintele rus vizează consolidarea rolului Parlamentului în formarea guvernului, oferindu-i-se prerogativa alegerii şefului guvernului pe care preşedintele va fi apoi obligat să-l numească. În prezent, Duma confirmă alegerea făcută de şeful statului. Totuşi, Vladimir Putin, al cărui actual mandat se încheie în 2024 şi care conform Constituţiei în vigoare nu are dreptul să candideze din nou, a subliniat că Rusia trebuie să fie în continuare condusă de un sistem prezidenţial. Foto: (c) DMITRY ASTAKHOV / SPUTNIK / EPA Fără să ofere precizări, Vladimir Putin a abordat şi problema modificării articolului care limitează numărul mandatelor prezidenţiale 'la două mandate succesive'. Potrivit agenţiei Reuters, printre posibilii viitori premieri s-ar număra primarul Moscovei, Serghei Sobianin, ministrul economiei Maxim Oreşkin sau cel al energiei, Aleksandr Novak.AGERPRES/(AS - autor: Sorin Popescu, editor: Mihaela Toth, editor online: Anda Badea)