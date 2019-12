UPDATE: Guvernul si-a angajat raspunderea pe Legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2020

Şedinţa Parlamentului în care Guvernul îşi angajează răspunderea pe proiectul bugetului de stat pe 2020 a început luni, potrivit agerpres.ro. Sunt prezenţi 240 de parlamentari.Vor fi trei şedinţe comune succesive ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. După ce premierul Ludovic Orban va prezenta angajarea răspunderii pe proiectul bugetului de stat, urmează ca Executivul să-şi angajeze răspunderea pe proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat şi, ulterior, pe proiectul privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative.Luni, Guvernul a analizat amendamentele depuse de parlamentari la proiectele de lege pe care urmează asumarea răspunderii - bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi modificările la OUG 114."Va trebui ca, la finalul şedinţei de guvern, să trimitem proiectele de lege cu amendamentele admise, sunt foarte multe amendamente, tocmai pentru a arăta deschiderea noastră la contribuţia parlamentarilor şi a grupurilor parlamentare. Am analizat amendamentele depuse şi sunt o serie de amendamente pe care probabil le vom aproba", afirma Orban la începutul reuniunii Executivului.Proiectele de lege respective au fost adoptate miercurea trecută.Constituţia prevede la articolul 114 că Executivul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată. Dacă Guvernul nu a fost demis sau nu se depune o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat.Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că va ataca la CCR, în cursul zilei de luni, adoptarea bugetului de stat prin angajarea răspunderii Guvernului, potrivit agerpres.ro.Guvernul şi-a angajat răspunderea, luni, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, pe legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020."Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat a ţinut cont de legea pensiilor aflată în vigoare, iar în proiectul de lege pe care l-am prezentat Parlamentului am asigurat sumele necesare pentru creşterea pensiilor", a spus Orban.El a arătat că a aprobat la această lege un amendament care prevede creşterea comisionului de transmiterea prin intermediul Poştei Române de 1% la 1,1%.Guvernul şi-a angajat răspunderea, luni, în plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, asupra modificării OUG 114/2018, scrie agerpres.ro."Proiectul de lege stipulează corectarea prevederilor legate de domeniul energetic, domeniul financiar-bancar, domeniul fondurilor private de pensii. De asemenea, cuprinde o serie de măsuri, exact cum cuprindea şi OUG 114, în mai multe domenii de activitate, de la chestiuni legate de sporuri, până la chestiuni care sunt legate de diferite tipuri de reglementări privitor la cheltuielile care se efectuează în bugetul de stat la momentul OUG 114 privitor la bugetul pe 2019 în legea pe care noi am propus-o Parlamentului privitor la 2020", a spus premierul Ludovic Orban în plenul Parlamentului.Premierul a indicat că au fost acceptate mai multe amendamente, între care unul care vizează acordarea în continuare a sporului de condiţii grele în forma în care a fost acordat şi în 2019.