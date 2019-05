UPDATE ICCJ: Liviu Dragnea, condamnat la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare; decizia - definitiva

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, luni, definitiv, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanţa supremă a menţinut în cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa aplicată de instanţa de fond. Decizia de condamnare a fost luată de patru dintre cei cinci membri ai completului, unul dintre judecători făcând opinie separată, în sensul trimiterii dosarului spre rejudecare, pe motiv că acel complet de la fond ar fi trebuit să fie specializat în judecarea faptelor de corupţie. Şi Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman, a rămas cu condamnarea de la instanţa de fond - 3 ani, 7 luni şi 20 de zile de închisoare cu executare. Foto: (c) LUIZA ABU-SALEM / AGERPRES FOTO Pe de altă parte, Instanţa supremă a admis apelurile unora dintre inculpaţi, reducând pedepsele aplicate acestora la fond. Astfel, pedepsele primite acum sunt: * Adriana Botorogeanu - 2 ani cu suspendare, termen de încercare de 4 ani; * Rodica Miloş, fost director executiv adjunct al DGASPC Teleorman, - 3 ani cu suspendare, cu un termen de încercare de 5 ani; * Ionel Marineci, fost şef serviciu în cadrul Complexului de servicii destinat copilului şi familiei, - 3 ani cu suspendare, cu un termen de încercare de 5 ani; * Constantin Claudiu Balaban, şef al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei din municipiul Alexandria, - un an cu suspendare pentru fals intelectual, achitat pentru abuz în serviciu, termen de încercare 3 ani; * Nicuşor Gheorghe, la data faptelor şef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare, - 3 luni cu suspendare pentru fals intelectual, achitat pentru abuz în serviciu, termen de încercare de 2 ani. Au fost achitate Valentina Mirela Marica, la data faptelor şef al Complexului de recuperare şi coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei, şi Bombonica Prodana, fosta soţie a lui Liviu Dragnea şi fostă coordonatoare a Complexului de servicii destinat copilului şi familiei. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Pe latură civilă, Liviu Dragnea, Floarea Alesu şi Anisa Niculina Stoica sunt obligaţi, în solidar, la plata sumei de 23.445 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către inculpata Anisa Niculina Stoica). Totodată, cei trei vor trebui să plătească, în solidar, suma de 60.205 lei, reprezentând despăgubiri civile cu titlu de daune materiale (drepturi salariale încasate necuvenit de către Adriana Botorogeanu). Pe 21 iunie 2018, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la abuz în serviciu în dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictivă a Adrianei Botorogeanu şi a Anisei Niculina Stoica. Procurorii susţin că Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, în schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la menţinerea ilegală în posturi a celor două angajate. Potrivit DNA, cele două nu s-au prezentat la serviciu şi nici nu au prestat vreuna dintre activităţile înscrise în contractul lor de muncă semnat cu DGASPC Teleorman, desfăşurându-şi de fapt activitatea la sediul Organizaţiei PSD Teleorman. Procurorii afirmă că Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica să se angajeze şi să fie remunerată în cadrul DGASPC Teleorman. Dragnea mai este acuzat că a contribuit, prin influenţa pe care o avea în calitate de preşedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu şi Anisa Niculina Stoica să fie menţinute în funcţie la DGASPC Teleorman. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Georgiana Tănăsescu, editori online: Gabriela Badea, Adrian Dădârlat) Citeşte şi: Cioloş: Agenda lui Dragnea nu mai este suprapusă cu agenda publică Barna: Decizia ÎCCJ în cazul Dragnea reprezintă o dovadă a independenţei magistraţilor Turcan: Plenul Camerei trebuie convocat de urgenţă pentru înlocuirea lui Dragnea din funcţia de preşedinte Liviu Dragnea se poate prezenta la poliţie sau va fi ridicat de poliţişti de la domiciliul său Ponta, după condamnarea lui Dragnea: Mă bucur că decizia vine după votul de ieri Liderii social-democraţi se reunesc la sediul PSD de la Băneasa Ecaterina Andronescu: Trebuie să recunoaştem decizia pe care justiţia a luat-o Daniel Florea: Viorica Dăncilă preia interimar conducerea PSD, ca preşedinte executiv Rădulescu despre decizia în cazul Dragnea: O execuţie a anilor '50; îi suntem alături, să fie tare Marian Oprişan: PSD va urma o nouă cale; tranziţia va fi făcută statutar