UPDATE Incident la Casa Alba: Politia a ranit un suspect; Trump si-a intrerupt conferinta de presa

Preşedintele Donald Trump şi-a întrerupt brusc luni conferinţa de presă la Casa Albă, după care a revenit şi a explicat că agenţi ai Secret Service, însărcinat cu protecţia preşedintelui SUA, tocmai au împuşcat o persoană ''în afara Casei Albe'', relatează AFP. "Poliţia a împuşcat pe cineva", a explicat Donald Trump, după ce a revenit în faţa jurnaliştilor. ''Şi suspectul este în drum spre spital'', a adăugat el. Întrebat dacă suspectul era înarmat, preşedintele a răspuns: ''Din câte am înţeles, da. Era în afara'' zidului de la Casa Albă, a menţionat el. Foto: (c) Stefani Reynolds POOL/EPA Donald Trump şi-a reluat apoi conferinţa de presă axată pe pandemie şi economia SUA. ORA 1:17 Incident la Casa Albă: Trump şi-a întrerupt brusc conferinţa de presă Preşedintele SUA Donald Trump a fost scos brusc din sala de conferinţe de la Casa Albă de către agenţi ai Secret Service, la scurt timp după ce începuse să facă declaraţii jurnaliştilor, relatează luni Reuters. După câteva minute, Trump a fost scos din sală fără nicio explicaţie pentru întrerupere. Secretarul Trezoreriei Steve Mnuchin şi directorul Biroului de management şi buget Russ Vought au fost, de asemenea, scoşi din sala de conferinţe şi uşile au fost încuiate. Potrivit AFP, preşedintele Trump a declarat că Secret Service a tras asupra unei persoane ''în afara Casei Albe''. El a afirmat că persoana era înarmată. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Alexandru Cojocaru) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.