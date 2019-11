UPDATE Incident pe Podul Londrei: Mai multe persoane injunghiate, un suspect retinut, anunta politia

Poliţia londoneză a anunţat că a fost chemată în urma unui incident pe Podul Londrei, soldat cu înjunghierea unor persoane, şi că un suspect a fost reţinut, transmite Reuters. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA 'Poliţia a fost chemată la ora 1.58 p.m. la locul unei înjunghieri în apropiere de Podul Londrei', a indicat poliţia pe Twitter. 'Un bărbat a fost reţinut de poliţie. Credem că un număr de oameni au fost înjunghiaţi', adaugă comunicatul. Martori au declarat pentru media britanice că poliţia a sosit la scurt timp după ce s-au auzit focuri de armă. Conform unei surse de securitate citate de Reuters, se crede că o persoană a fost înjunghiată pe Podul Londrei, iar poliţia l-a împuşcat pe suspect. Anterior, un purtător de cuvânt al poliţiei declarase că 'se pare că cineva a fost împuşcat'. Postul Sky News a transmis că un bărbat a fost împuşcat mortal. Serviciul de ambulanţă a declarat un incident major şi a trimis mai multe echipaje la faţa locului. ORA 16:34 Incident armat pe Podul Londrei, anunţă poliţia britanică Podul Londrei, din inima capitalei britanice, a fost închis vineri de poliţie în urma unui incident de securitate soldat, se pare, cu decesul unui bărbat. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA Poliţia londoneză a anunţat că un bărbat pare să fi fost împuşcat într-un incident pe Podul Londrei, în centrul capitalei britanice, transmite Reuters. 'Ne aflăm în primele faze ale reacţiei la un incident pe Podul Londrei', a indicat poliţia într-un comunicat. Potrivit unui purtător de cuvânt, 'se pare că cineva a fost împuşcat'. Conform unei surse de securitate citate de Reuters, se crede că o persoană a fost înjunghiată pe Podul Londrei, iar poliţia l-a împuşcat pe suspect. BBC a transmis că au fost auzite două focuri de armă. Postări video şi fotografii pe Twitter au arătat mai multe maşini de poliţie şi autobuze pe pod, precum şi un camion derapat pe mai multe benzi. London Ambulance service declare a “major incident” at London Bridge, after “a number of people have been injured” following a stabbinghttps://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/Tw4eaGA0Gv— BBC News (UK) (@BBCNews) November 29, 2019 Serviciul de ambulanţă a informat că a trimis echipaje la faţa locului.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor: Lilia Traci, editor online: Ady Ivaşcu) *UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.