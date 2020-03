UPDATE/Iohannis: Riscul unei pandemii ramane ridicat; fac apel la responsabilitatea fiecaruia

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că riscul unei pandemii de coronavirus rămâne ridicat şi a subliniat că este necesar ca statele să-şi coordoneze măsurile. De asemenea, şeful statului a făcut apel la români să respecte cu stricteţe măsurile luate de Guvern. "În ultimele zile, situaţia privind infecţiile cu coronavirus a cunoscut o schimbare negativă semnificativă, în special la nivel european, şi am văzut cu toţii decizia fără precedent luată de Italia. Trebuie să fim realişti, riscul unei pandemii rămâne ridicat, iar combaterea coronavirusului presupune un efort coordonat, la nivel naţional, european şi global", a spus Iohannis la Palatul Cotroceni, după videoconferinţa cu şefii de stat sau de guvern din statele membre ale Uniunii Europene pe tema măsurilor privind gestionarea COVID-19. El a subliniat că protejarea cetăţenilor europeni este prioritatea zero şi că la videoconferinţă au fost discutate măsurile necesare care se impun în situaţia actuală. "Cu toţii suntem de acord că este absolut necesar să ne coordonăm eforturile pentru combaterea efectelor infecţiei cu coronavirus. Doar prin luarea unor măsuri comune, care să contribuie la oprirea răspândirii virusului, vom reuşi să gestionăm eficient această criză. Şi numai împreună vom reuşi să prevenim efecte grave asupra economiilor europene. În acest sens şi pentru a discuta aceste chestiuni, am convocat deja pentru mâine, la ora 11,00, o discuţie cu premierul şi ministrul Finanţelor publice", a spus şeful statului. Preşedintele Iohannis a menţionat că deşi în România s-au confirmat 29 de cazuri, acestea sunt foarte puţine comparativ cu alte state europene. "Nu avem în acest moment răspândire comunitară a virusului, subliniez acest lucru, adică ştim care sunt cazurile, unde s-au infectat şi monitorizăm persoanele cu care au intrat în contact. Este esenţial să facem tot ce este posibil pentru a preveni un scenariu în care avem o răspândire necontrolată a infecţiei. Numărul mic de cazuri confirmate se datorează în bună parte măsurilor preventive, dar şi modului eficient în care au acţionat autorităţile române, care au arătat că abordează cu maximă responsabilitate toată această situaţie. Toate măsurile adoptate, oricât de drastice ar părea acum şi oricât disconfort ar provoca, sunt gândite pentru a preîntâmpina un rău mai mare. Ştiu că pentru mulţi aceste măsuri înseamnă să facă unele sacrificii, dar este vital să le facem acum, pentru a-i proteja pe viitor de sacrificii mult mai mari şi pentru a proteja familiile, părinţii, bunicii noştri. Sănătatea şi siguranţa cetăţenilor români reprezintă prioritatea zero, orice alt lucru trece în plan secund! Fără îndoială, drepturile şi libertăţile fundamentale trebuie respectate, dar nu vom ezita să adoptăm şi să implementăm toate măsurile care se impun", a adăugat Iohannis. Preşedintele a subliniat că efortul autorităţilor nu va fi suficient fără cooperarea totală a cetăţenilor. "Dragi români, depinde de fiecare dintre noi să limităm efectele infectării cu coronavirus! Fac apel la responsabilitatea fiecăruia, respectaţi cu stricteţe măsurile luate de Guvern şi protejaţi-vă pe dumneavoastră şi pe semenii dumneavoastră!", a spus Iohannis. Şeful statului a făcut apel la români să renunţe pentru o vreme la deplasările care nu sunt absolut necesare, mai ales în zone care în mod obişnuit sunt mai aglomerate. "Noi, românii, avem o vorbă: paza bună trece primejdia rea. Sunt cuvinte după care trebuie să ne ghidăm cu toţii comportamentul în aceste zile", a afirmat Iohannis. AGERPRES/(A-autor: Florentina Peia, editor: Antonia Niţă, imagine: Administrația Prezidențială, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Traian Arsenescu, editor online: Irina Giurgiu) Citiţi şi: * Iohannis: Am convocat pentru mâine o discuţie cu premierul şi cu ministrul de Finanţe