UPDATE Klaus Iohannis il desemneaza din nou pe Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru

Preşedintele Klaus Iohannis îl propune din nou pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru funcţia de prim-ministru. "Întoarcerea la electorat este soluţia corectă, este soluţia care satisface nevoia de democraţie în România. Mai simplu spus, întoarcerea la electorat înseamnă alegeri anticipate. Alegerile anticipate sunt prima mea opţiune, am prezentat partidelor această opţiune. (...) Este normal şi pot să înţeleg că majoritatea partidelor au nevoie de discuţii interne, în forurile lor, pentru a lua o decizie în acest sens. Acest lucru sper să se întâmple foarte repede. Dar până atunci cred că putem să facem următorul pas. Următorul pas foarte concret este desemnarea, din partea mea, a unei persoane însărcinate cu formarea unui nou Guvern. Aşadar, după ce m-am consultat cu toate partidele şi formaţiunile parlamentare, îl desemnez pe domnul Ludovic Orban să formeze un nou Guvern şi să se prezinte în Parlament", a arătat Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Preşedintele a făcut şi o scurtă prezentare a viziunii sale cu privire la situaţia politică actuală. "Avem un Guvern liberal care a venit cu o agendă reformatoare, a dorit să reformeze multe programe, să vină cu îmbunătăţiri pe legislaţia electorală, pe măsuri economice, pe măsuri sociale, toate în interesul României şi al românilor. De asemenea, a dorit să repare greşelile care, evident, au fost făcute de guvernele pesediste (...). Pe de altă parte, avem un PSD care are încă foarte mulţi parlamentari şi care se opune acestor schimbări. Deci pe de o parte un Guvern care vrea să mişte lucrurile, de cealaltă parte - un PSD care doreşte să oprească lucrurile", a spus Iohannis. El a dat ca exemplu încercarea Guvernului Orban de a aduce îmbunătăţiri legislaţiei cu privire la alegerile locale, prin alegerea primarilor în două tururi. "PDS nu a dorit, a depus moţiune, moţiunea a trecut ieri. Astăzi avem consultări", a amintit Iohannis. Preşedintele Iohannis i-a invitat joi la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor şi formaţiunilor parlamentare pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru, după ce Guvernul Orban a fost demis, cu o zi în urmă, prin moţiune de cenzură. AGERPRES/(A, AS - autor: George Onea, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Adrian Dădârlat)