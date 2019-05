UPDATE - La un pas de tragedie! O autoutilitara a smuls cadrul metalic din statia de tramvai de la Rond Vechi - FOTO

Rond Vechi4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - Politistii au ajuns in zona si au inceput sa elibereze zona mutand cadrul metalic inafara partii carosabile pentru a fluidiza traficul rutier. Stirea initiala - In cursul acestei zile, o autoutilitara a fost la un pas de a produce o tragedie dupa ce a smuls cadrul metalic din statia de tramvai de la Rond Vechi. Din primele infomatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi se pare ca, din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. In aceste momente traficul in zona este ingreunat deoarece cadrul metalic ocupa o banda de mers. Sursa FOTO: Radar Iasi Oficial Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Gal ...