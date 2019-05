UPDATE. Liderul PSD, Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si sase luni de inchisoare cu executare

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție pronunță astăzi sentința definitivă în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.Potrivit Digi24.ro , instanța anunță admiterea apelurilor unor inculpați, inclusiv Liviu Dragnea și extinde efectele apelurilor pentru alți inculpați, inclusiv Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea. Desființează în parte sentința penală atacată cu privire la toți inculpații, și sub aspectul laturii civile pentru o parte.Olguța Șefu este condamnată la un an de închisoare cu suspendare pentru fals.Valentina Marica este achitată pentru abuz în serviciu.Constantin Balaban este condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru fals intelectual.Gheorghe Nicușor este condamnat la 3 luni de închisoare cu suspendare.Adriana Botorogeanu este condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare.Rodica Miloș și Ionel Marineci sunt condamnați la 3 ani de închisoare cu suspendare.Bombonica Prodana este achitată.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la 3 ani și șase luni cu suspendare.