UPDATE Liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, ar fi murit in operatiunea unui comando american in Siria

Liderul grupării jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operaţiune militară în nord-estul Siriei în cursul căreia ar fi fost ucis, au relatat mass-media, înaintea unui anunţ "foarte important" pe care urmează să îl facă preşedintele Donald Trump duminică dimineaţă, potrivit AFP. Conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care dispune de o vastă reţea de surse pe teren, comandouri americane au fost transportate cu elicoptere şi au debarcat în cursul nopţii în regiunea Idlib unde se aflau 'grupuri apropiate de SI', gruparea Statul Islamic. Preşedintele american Donald Trump va face de la Casa Albă un anunţ "foarte important" duminică la ora 09.00 (13.00 GMT), a anunţat sâmbătă seara purtătorul său de cuvânt Hogan Gidley, fără a da alte detalii. "Tocmai s-a întâmplat ceva foarte important", a anunţat pe Twitter preşedintele american într-o postare misterioasă, cu puţin timp înaintea acestui comunicat. Something very big has just happened! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019 În noaptea de sâmbătă spre duminică, posturile americane de televiziune CNN şi ABC au relatat despre acest raid care l-a vizat pe Abu Bakr al-Baghdadi, considerat responsabil de multiplele atentate sângeroase din întreaga lume. CNN a relatat că sunt în derulare teste care să confirme oficial moartea liderului grupării jihadiste, care şi-ar fi detonat vesta plină cu explozibili avută asupra sa pentru a se sinucide în momentul raidului. Două surse irakiene de securitate au declarat duminică pentru Reuters că Irakul a fost informat de surse din Siria că Abu Bakr al-Baghdadi a fost ucis. "Sursele noastre din Siria au confirmat pentru echipa de agenţi de informaţii irakieni însărcinată cu urmărirea lui al-Baghdadi că acesta a fost ucis alături de bodyguardul personal la Idlib după ce locul în care se ascundea a fost descoperit când a încercat să îşi scoată familia din Idlib spre graniţa cu Turcia", a spus una dintre surse. Dacă operaţiunea militară americană a fost efectiv încoronată de succes, ar fi cea mai important împotriva unui înalt responsabil jihadist după moartea, la 2 mai 2011, a lui Osama ben Laden, liderul Al-Qaida ucis de forţele speciale americane în Pakistan. OSDO a vorbit despre tiruri de elicoptere după miezului nopţii în provincia Idlib. Conform OSDO, atacul ar fi făcut cel puţin nouă morţi, între care două femei şi un copil. OSDO nu a putut preciza însă dacă şeful SI se afla în acest sector. Tirurile a opt elicoptere au vizat după miezul nopţii o casă şi o maşină la marginea satului Barisha, o zonă unde se află 'grupuri apropiate de SI', a precizat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane. Fără a confirmat moartea lui al-Baghdadi, forţele kurde au transmis duminică dimineaţă la rândul lor un comunicat despre o operaţiune 'istorică', rezultat al unei cooperări "comune a serviciilor de informaţii" cu SUA.AGERPRES/(AS - editor: Ionuţ Mareş, editor online: Ada Vîlceanu)