UPDATE Localitatea Darasti din Ilfov intra in scenariul rosu. Restrictii in Buftea si Mogosoaia

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis duminica, 25 octombrie, trecerea localitatii Darasti in scenariul rosu, masca de protectie sanitara urmand sa fie purtata obligatoriu in toate spatiile publice deschise, elevii si prescolarii vor face numai lectii online, iar cinematografele, salile de spectacol si restaurantele vor fi inchise la interior. Autoritatile vor institui restrictii si in Buftea si Mogosoaia.