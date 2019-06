UPDATE - Moravurile nu se uita niciodata! Un taximetrist a refuzat o cursa, desi afara ploua torential

Taxi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - In urma cu putin timp, un alt iesean se plange pe reletele de socializare de firmele de taxi din Iasi. Acesta face referire exact la filrma Euro Taxi. "Buna. Astia de la Euro Taxi au vorbit cu mine foarte urat la telefon, am sunat si la numarul lor de reclamatie, dar nici nu m-au bagat in seama. La cine trebuie sa ma duc?" este mesajul postat pe grupul IASI. Stirea initiala - In cursul zilei de astazi, o ploaie torentiala a lovit Iasul. In aceste conditii, o domnisoara care nu avea nici geaca si nici umbrela s-a urcat in primul taxi pe care l-a gasit in cale pentru a ajunge acasa fara a fi nevoita sa mearga plin ploaie. In mod surprinzator, taximetristul cand a auzit cat de scurta era cursa (d ...