UPDATE Naufragiu pe Dunare: 7 sud-coreeni morti si 19 dati disparuti la Budapesta (oficial)

UPDATE Şapte turişti sud-coreeni şi-au pierdut viaţa şi 19 sunt daţi dispăruţi după ce vaporul la bordul căruia se aflau s-a scufundat în Dunăre, la Budapesta, a informat joi Ministerul sud-coreean de Externe, transmite AFP. Foto: (c) Peter Lakatos / EPA În total, 33 de sud-coreeni se aflau la bordul acestui vas şi şapte au fost salvaţi, în timp ce operaţiunile de salvare continuă, a precizat ministerul, adăugând că accidentul s-a petrecut miercuri seară ca urmare a ciocnirii cu un alt vapor. Preşedintele sud-coreean, Moon Jae-in, a ordonat "desfăşurarea tuturor resurselor disponibile" pentru a veni în ajutorul concetăţenilor săi, potrivit palatului prezidenţial de la Seul. UPDATE ORA 00.46 Ungaria: Trei morţi şi 16 dispăruţi după un naufragiu în Dunăre (presa) Trei persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 16 sunt date dispărute după ce un vapor s-a scufundat miercuri seară în Dunăre în centrul capitalei Ungariei, Budapesta, operaţiunile de salvare fiind în curs de desfăşurare, anunţă Reuters. Foto: (c) Peter Lakatos / EPA Agenţia naţională de presă MTI a informat că la bordul vasului se aflau 34 de persoane - echipaj şi turişti, majoritatea din Asia. Potrivit canalului ungar de televiziune M1, citat de AFP, 18 pasageri au fost recuperaţi nevătămaţi. ORA 23.56 Ungaria: Un vas cu 10 pasageri s-a scufundat în Dunăre la Budapesta Un vapor s-a scufundat miercuri seară în Dunăre în centrul capitalei Ungariei, Budapesta, având circa zece de pasageri la bord, operaţiunile de salvare fiind în curs de desfăşurare, anunţă presa ungară şi Reuters. Foto: (c) Zoltan Mihadak / EPA Vasul se afla la mal, în apropiere clădirea Parlamentului, şi ar fi fost lovit de un alt vapor cu turişti, după care s-a răsturnat şi s-a scufundat în Dunăre din cauza curenţilor puternici provocaţi de o furtună la Budapesta. Reuters nu a putut obţine deocamdată informaţii verificate despre posibile victime, cu toate că presa ungară a anunţat că s-ar fi înregistrat victime în urma accidentului.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Daniela Juncu) * UPDATE-ul este realizat în baza stirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării stirilor pe fluxul agentiei.