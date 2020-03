UPDATE. Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus a urcat la 80

UPDATE Grupul de Comunicare Strategică anunţă încă un deces al unui pacient cu coronavirus. Bilanţul total ajunge în România la 80 de morţi. Deces 80: Femeie, 61 ani, jud Satu Mare. Internată în data de 26.03.2020 în Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea. Recoltat și confirmat în data de 27.03.2020, decedată în 31.03.2020. Comorbiditati: Insuficiență renală cronică cu The post UPDATE. Numărul deceselor cauzate de noul coronavirus a urcat la 80 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.