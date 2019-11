UPDATE Olanda: Trei minori raniti intr-un atac cu cutitul pe o strada comerciala din Haga

Trei minori au fost răniţi vineri seară într-un atac cu cuţit pe o stradă comercială din Haga, foarte aglomerată cu ocazia Black Friday, a anunţat poliţia olandeză, scrie AFP. Potrivit presei olandeze, victimele au fost ţintite cu precizie şi pista teroristă a fost îndepărtată, dar poliţia a refuzat orice concluzie, la câteva ore după un atac cu cuţitul considerat "terorist", la Londra, care a făcut doi morţi şi trei răniţi şi în cursul căruia suspectul a fost ucis. Anchetatorii au informat că este căutat un bărbat "cu ten uşor închis la culoare", după acest atac într-un mare magazin din centrul oraşului. Foto: (c) SEM VAN DER WAL / EPA "Mai mulţi răniţi într-un atac cu cuţitul în GroteMarktstraat, la Haga. Serviciile de urgenţă la faţa locului", a anunţat inţial poliţia pe Twitter. Ulterior, a precizat că trei persoane au fost rănite şi mai târziu în cursul serii că este vorba despre minori. Poliţia a anunţat că este căutat un bărbat în jur de 45-50 de ani, "cu ten uşor închis la culoare" şi păr ondulat, şi purtând un fular şi un trening gri. Autorităţile olandeze nu au oferit alte informaţii asupra circumstanţelor atacului, potrivit AFP. ORA 21:36 Olanda: Mai multe persoane, înjunghiate pe o stradă comercială din Haga (poliţia) Mai multe persoane au fost rănite vineri prin înjunghiere pe o stradă comercială din Haga, suspectul fiind încă în libertate, a anunţat poliţia olandeză, transmite Reuters. Serviciile de urgenţă au fost trimise la faţa locului, a transmis poliţia. Potrivit cotidianul olandez De Telegraaf, incidentul s-a petrecut pe artera comercială Grote Marktstraat, una din cele mai mari din Haga. Strada era plină de persoane ieşite la cumpărături de Black Friday. Foto: (c) SEM VAN DER WAL / EPA Suspectul se află încă în libertate. Poliţia a anunţat că este căutat un bărbat în jur de 45-50 de ani, cu ten uşor închis la culoare şi păr ondulat, şi purtând un fular şi un trening gri. AGERPRES/(AS - autori: Irina Cristea, Alic Mîrza, editori online: Ady Ivaşcu, Alexandru Cojocaru) *UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.