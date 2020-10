UPDATE Orban: Am luat decizia de schimbare a prefectului Capitalei; joi vom opera aceasta modificare

Premierul Ludovic Orban a anunţat că prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, va fi schimbat joi din funcţie, precizând că Traian Berbeceanu este una dintre variantele luate în calcul pentru această calitate. "Nu puteam să anunţ decizia mea de a schimba prefectul Capitalei înaintea unei şedinţe fundamentale conduse de prefectul Capitalei a Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă şi în condiţiile în care trebuiau implementate deciziile din legislaţie şi din hotărârea de Guvern privind starea de alertă. Astăzi, pot să vă spun, da, am luat decizia de a-l schimba pe prefectul Capitalei. Da, joi la şedinţa de Guvern vom opera această modificare", a spus Orban, la sediul BEM, unde au fost depuse listele PNL Bucureşti la parlamentare. El a precizat că Traian Berbeceanu este una dintre variantele luate în calcul pentru funcţia de prefect al Capitalei. "Traian Berbeceanu este printre posibilii candidaţi pentru funcţia de prefect care se află în evaluare. (...) Dacă sunt îndeplinite condiţiile legale şi omul are calităţile necesare pentru a ocupa o funcţie îl sprijinim, normal. În ceea ce priveşte activitatea domnului Berbeceanu, este o activitate cunoscută. Avem nevoie de un om corect, un om integru, un om hotărât, un om care a demonstrat în activitatea sa că are capacitatea să atingă obiectivele pe care şi le stabileşte", a arătat Orban. El nu a precizat care sunt celelalte persoane luate în calcul pentru postul de prefect al Capitalei. "Când vom lua decizia o vom anunţa la şedinţa de Guvern", a adăugat Orban. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Anda Badea)