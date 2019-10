UPDATE Parlament: Sedinta Birourilor permanente reunite - suspendata din lipsa de cvorum

Şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului a fost suspendată, marţi seara, din lipsă de cvorum. Preşedintele Camerei Deputaţilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anunţat că, în aceste condiţii, nu a putut fi stabilit calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse de Opoziţie. "Nu s-au putut întruni Birourile permanente pentru a lua hotărârile privind calendarul şi programul moţiunii. Mâine vom convoca din nou. Eu am crezut că este o grabă de a scăpa această ţară de pesedişti şi de acest guvern şi am constatat că cele cinci partide au lipsit de la şedinţă", a afirmat Marcel Ciolacu. ORA 18.32 Parlament: Birourile permanente stabilesc calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură; plen pentru citirea textului - la ora 19,00 Birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului se reunesc marţi pentru a discuta calendarul dezbaterii moţiunii de cenzură depuse de Opoziţie. Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului urmează să aibă loc tot marţi, de la ora 19,00, pentru citirea textului moţiunii de cenzură. Moţiunea de cenzură, iniţiată de Opoziţie la adresa Guvernului Dăncilă, a fost depusă marţi în Parlament. Moţiunea, intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!", are 237 de semnături de la parlamentari PNL, USR, PMP, UDMR, PRO România, ALDE, doi deputaţi ai minorităţilor naţionale, patru parlamentari PSD şi un deputat independent, după cum a anunţat prim-vicepreşedintele liberalilor Raluca Turcan. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)