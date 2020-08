UPDATE. Perchezitii de amploare in Bucuresti si sase judete. Sunt vizate doua grupari care au "tepuit" o banca luand credite cu acte false. Una dintre grupari este condusa de interlopul Bebe Englezu'

Politia Romana face miercuri, 12 august 2020, 45 de perchezitii, in Bucuresti si sase judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Sunt cercetate 56 de persoane.