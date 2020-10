Update: Peste 5.600 de pachete cu tigari de contrabanda, descoperite de politistii de frontiera in Portul Constanta

Reamintim că, în data de 05.10.2020, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, coordonați de procurorul din cadrul Parchetului Curții de Apel Constanța, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu în Portul Constanța, au desfășurat o acțiune în vederea combaterii contrabandei cu țigări, în cadrul unui dosar penal.Astfel, în dana 93, în dreptul unei nave sub pavilion Sierra Leone, polițiștii de frontieră au observat câteva persoane care descărcauPolițiștii de frontieră au intervenit pentru reținerea acestora, însă cei patru nu s-au supus somațiilor verbale, încercând să fugă. Astfel, lucrătorii noştri au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, persoanele fiind reţinute imediat şi conduse la sediul instituţiei.În continuarea cercetărilor, poliţiştii de frontieră au stabilit faptul că cei în cauză sunt trei cetățeni sirieni și un cetățean libian, cu vârste cuprinse între 20 și 33 de ani, care au declarat că intenţionau să le comercializeze pentru a obţine profit.De asemenea, în continuarea acțiunii, s-a efectuat un supracontrol asupra navei sub pavilion Sierra Leone, fiind descoperite în total, pe teritoriul național și la bordul navei,și, care au fost indisponibilizate.În cauză, cei patru sunt cercetați, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de, la finalizare urmând a fi luate măsurile legale.