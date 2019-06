UPDATE - Prapad in centrul Iasului din cauza CANICULEI! Circulatia tramvaielor a fost blocata complet din cauza asfaltului incins - FOTO/LIVE VIDEO

Asfalt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE - Din cate se pare este vorba despre o problema destul de serioasa pentru ca au fost provocate mai multe defectiuni la nivelul carosabilului, cel mai probabil din cauza caldurii excesive. Mai multi muncitori din cadrul Citadin, firma Municipalitatii de reparatii a drumurilor, precum si echipe din cadrul ApaVital, au invervenit la fata locului pentru a efectua reparatii. Circulatia tramvaielor este blocata de vreme indelungata. Se recomanda evitarea zonei caii de rulare dintre Gara si Targu Cucu pe acolo pe unde circulatia tramvaielor este blocata. Mai multe echipe de muncitori si utilaje se afla in zona Filarmonicii acolo unde are loc defectiunea. Stirea initala - In aceasta du ...