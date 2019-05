UPDATE - Radu Mazare, in drum spre Romania, sub escorta. In ce inchisoare ar putea sa ajunga

Radu Mazare 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fuga lui Radu Mazare de justitie a ajuns la final, luni seara. Fostul primar al Constantei a fost adus din Madagascar de o escorta a politiei. UPDATE Avionul cu care va fi adus in tara Radu Mazare, programat sa ajunga la ora 20:10, va ateriza cu o intarziere de cel putin 20 de minute. nefavorabile din Bucuresti, care face imposibila aterizarea pe Aeroportul Henri Coanda la ora stabilita. Mazare va fi dus direct in inchisoare, in baza mandatului de executare a pedepsei de 9 ani, pedeapsa pe care a primit-o la inceputul acestui an. Radu Mazare a plecat din Madagascar duminica noapte, cu o cursa directa catre capitala Frantei. Escortat de Politia Romana, acesta a petrecut aproape 5 or ...