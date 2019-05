UPDATE. Rasturnare de situație in cazul lui Radu Mazare. Fostul primar a anunțat ca vrea sa ceara azil politic in Franța. Raspunsul francezilor

UPDATE Autoritățile franceze au respins, luni, cererea de azil politic a lui Radu Mazăre, transmite Antena 3. Radu Mazăre ar intenționa să ceară azil politic în Franța. Fostul primar al Constanței le-ar fi transmis acest lucru polițiștilor care îl însoțesc, în timpul zborului dinspre Madagascar, transmite Antena 3. Mazăre a făcut o cerere similară în The post UPDATE. Răsturnare de situație în cazul lui Radu Mazăre. Fostul primar a anunțat că vrea să ceară azil politic în Franța. Răspunsul francezilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.