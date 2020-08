UPDATE Reactia Sindicatului Europol. Doi politisti au fost atacati si taiati cu o coasa de catre doi barbati in Dambovita. Oamenii legii au ripostat cu focuri de arma

Doi politisti au fost agresati cu o coasa, duminica seara, in localitatea Vacaresti, judetul Dmbovita, de un barbat recalcitrant, aflat in stare de ebrietate. Unul dintre agenti a tras un foc de arma, moment in care frate agresorului i-a venit in ajutor. Acesta a fost impuscat in picior.