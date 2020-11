UPDATE Seful DSU: Nu vor fi sarbatori ca altadata. Daca vrei sa sarbatoresti cu inca doua, trei familii, ti-ai crescut mult riscul de a te infecta

Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), considera ca noile masuri adoptate de autoritati pentru reducerea transmiterii virusului SARS-CoV-2 sunt eficiente, insa subliniaza importanta respectarii acestora de catre toata lumea. Arafat atrage atentia asupra faptului ca autoritatile pot reglementa conduita in spatiile publice, nu si in casele oamenilor, subliniind ca cei care invita persoane din familia largita in casele lor pentru a petrece sarbatorile de iarna se supun ...