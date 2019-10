UPDATE Sibiu: Unul dintre copiii accidentati pe Transfagarasan si mama lui au murit; soferul era baut

UPDATE ORA 21.08 Unul dintre copiii accidentaţi joi seara, pe Transfăgărăşan, în Cârţişoara şi mama lui au decedat după ce au fost loviţi atât ei, cât şi un băiat, de 14 ani, de un şofer fără permis care consumase alcool, potrivit Poliţiei, Ambulanţei şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) din Sibiu. Conform surselor citate, singurul supravieţuitor al accidentului, un băiat de 14 ani, va fi transportat la Centrul Primiri Urgenţe (CPU) de la Spitalul de Pediatrie din Sibiu. "Un copil de 7 ani prezenta traumatism cranian sever, multiple leziuni ale membrelor şi, din păcate, manevrele de resuscitare nu au dat rezultate. Femeia, de 30 de ani, mama copilului, avea leziuni incompatibile cu viaţa şi a fost declarat decesul, după încercările de resuscitare. Băiatul de 14 ani, cu traumatism la membrul inferior, este transportat la CPU Sibiu", a anunţat Ambulanţa Sibiu. Un sibian de 37 de ani, din oraşul Cisnădie, a pierdut controlul maşinii şi a pătruns pe sensul opus de mers, unde a lovit o femeie de 30 de ani şi doi copii, după care a intrat cu maşina într-un gard. Şoferul a fugit pe jos de la locul accidentului, însă a fost găsit de către poliţişti. În urma verificărilor s-a constatat că şoferul nu are permis de conducere şi are o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu. UPDATE ORA 20.23 Sibiu: Şoferul care a accidentat 3 persoane pe Transfăgărăşan s-a întors la locul faptei; nu are permis ORA 19.43 Sibiu: Un şofer a fugit după ce a accidentat grav trei copii pe Transfăgărăşan, în Cârţişoara Un şofer a fugit de la locul accidentului joi seara, după ce a lovit cu maşina trei copii pe o trecere de pietoni pe DN7C Transfăgărăşan, în localitatea Cârţişoara, a anunţat IPJ Sibiu. "Pe DN7C, în localitatea Cârţişoara, a avut loc un accident rutier: un autovehicul a acroşat trei copii, doi sunt în stare gravă. Autorul este cunoscut, însă a părăsit pe jos locul faptei", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Luciana Lazăr. Doi dintre copii sunt inconştienţi, potrivit Ambulanţei Sibiu. "SAJ SIBIU trimite de urgenţă un echipaj de tip C şi unul de tip B 2 în localitatea Cârţişoara, judeţul Sibiu, la un accident rutier. În centrul localităţii, se pare, trei copii au fost loviţi pe trecerea de pietoni. Doi dintre ei ar fi în stare de inconştienţă. Se mai deplasează şi forţe ISU de la Sibiu şi Victoria", a anunţat Ambulanţa Sibiu. AGERPRES / (AS - autor: Isabela Paulescu, editori: Marius Frăţilă, Antonia Niţă, editori online: Adrian Dădârlat, Anda Badea) * UPDATE-ul este realizat în baza ştirilor AGERPRES, orele indicate reprezentând momentul difuzării ştirilor pe fluxul agenţiei.