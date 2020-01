UPDATE: Un ATV s-a rasturnat in apropierea statiunii Ranca. Doua victime, dintre care una in stare grava (galerie foto+video)

Actiune În derulare a salvamontistilor din cadrul Serviciului Salvamont al Consiliului Judetean Gorj pentru acordarea primului ajutor, recuperarea și salvarea a doua persoane accidentate grav în masivul Parang în urma răsturnarii cu un ATV pe una dintre văle din apropierea stațiunii Ranca.Salvamontistii se deplaseaza in zona cu trei utilaje senilate ce tracteaza sanii speciale pentru transportul accidentatilor, o ambulanta Salvamont Gorj asteapta la limita drumului accesibil pentru a prelua victima aflata in starea cea mai grava, iar doua ambulante SAJ si SMURD se indreapta catre Ranca pentru a prelua cele doua persoane accidentate de la salvamontisti.Zona se afla sub influenta codului galben de vant si ninsoriAmbulanta Salvamont Gorj a facut jonctiunea cu ambulanta SAJ dar viscolul puternic nu permite transferul accidentatului. Ambulantele vor cobora catre Novaci si daca nici la altitudine mai joasa viscolul nu va permite transferul, accidentatul va fi dus cu ambulanta Salvamont pana la spitalul din aceasta localitate.Se asteapta intoarcerea cu bine a salvamontistilor in baza si cazul se poate considera incheiat.Este a cincea interventie a salvamontistilor gorjeni pe ziua de astazi si a 48-a de la inceputul acestui an.Ambulanta Salvamont Gorj a preluat si cea de-a doua victima o va transporta catre Ranca si de aici catre Targu Jiu pana in locul unde va face jonctiunea cu ambulanta SAJ trimisa pentru preluarea victimei pentru transport catre spital.Prima victima a fost predata de catre salvamontistii Gorjeni , ambulantei SAJ, in statiunea Ranca. Continua actiunea de salvare si a celei de-a doua victime. Ambulanta Salvamont coboara din nou catre locul accdientului , pe traseu urmand sa faca jonctiunea cu utilajul senilat cu remorca ce transporta cea de-a doua victima.Prima victima a fost stabilizata si preluata de catre ambulanta Salvamont Gorj , prezinta respiratie ingreunata si este transportata cu oxigen . Si cea de-a doua victima este pregatita pentru transport urmand se se ia o decizie privind modului de transport al acesteia, cu platforma cu targa dupa un utilaj senilat sau se asteapta intoarcerea ambulantei Salvamont.Situatia impune si preluarea uneia dintre victime urgent de catre o ambulanta, fapt pentru care ambulanta offroad Salvamont Gorj va incerca sa ajunga pana la locul evenimentului desi zona este deosebit de accidentata, pe un fost drum forestie abandonat, ce prezinta mari portiuni de zapada si gheataPrimul echipaj de salvamontisti a ajuns la locul accidentului , evalueaza situatia si acorda primul ajutor celor doua victime. La primul control medical victimele prezinta multiple traumatisme, inclusiv traumatisme toracice, urmand sa fie imobilizate cu atele si saltele vacuum.Sursa foto-captura-video: Facebook/ Salvamont Romania - Dispeceratul National Salvamont