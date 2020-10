UPDATE VIDEO Bucuresti, Centrul Vechi, 15 octombrie. Petrecere cu zeci de oameni inghesuiti in strada fara sa poarte masca. Politia s-a sesizat din oficiu, fiind identificate mai multe persoane ce au luat parte la petrecere

UPDATE Imagini postate pe Facebook in seara zilei de joi, 15 octombrie, indica o mare de oameni in mijlocul strazilor din Centrul Vechi. Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi a anuntat vineri seara ca s-a sesizat din oficiu in acest caz si ca au fost deja identificate mai multe persoane ce urmeaza a fi sanctionate.