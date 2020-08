UPDATE VIDEO Incident armat langa Casa Alba: Trump a parasit brusc conferinta de presa

Un incident armat lângă Casa Albă l-a făcut pe preşedintele Statelor Unite Donald Trump să părăsească brusc conferinţa de presă la doar trei minute după ce o începuse luni, relatează marţi dpa. Preşedintele a părăsit sala de briefing a Casei Albe la aproape trei minute după ce începuse să vorbească, fără o explicaţie, în timp ce un agent al serviciului de securitate i-a cerut să iasă. Foto: (c) Stefani Reynolds POOL/EPA "A fost un schimb de focuri în faţa Casei Albe", a declarat Trump reporterilor după ce s-a întors câteva minute mai târziu. "Forţele de ordine au împuşcat pe cineva, pare a fi suspectul şi suspectul este acum în drum spre spital (...). Nu vă pot spune încă nimic despre starea suspectului", a declarat el. Foto: (c) Kevin Lamarque/ REUTERS El a mai spus că situaţia se afla "foarte bine sub control" şi că nimeni altcineva nu a fost rănit în timpul incidentului, care a avut loc "lângă gard dar în afara complexului". Secret Service a anunţat ulterior pe Twitter că unul dintre ofiţerii săi a fost de asemenea dus la spital ca urmare a incidentului armat. Complexul a fost închis în urma incidentului. Foto: (c) Stefani Reynolds POOL/EPA "Aţi fost surprinşi, eu am fost de asemenea surprins, cred că este probabil destul de neobişnuit", a spus Trump, adăugând că a fost dus în Biroul Oval după ce a fost escortat afară din sala pentru mass-media. "Nici măcar nu m-am gândit să nu mă mai întorc". Preşedintele a mai spus că el crede că suspectul era înarmat dar nu cunoştea detaliile, precum tipul de armă sau dacă el a fost ţinta vizată şi a adăugat că oficialii vor difuza alte informaţii mai târziu. Trump a lăudat serviciile secrete şi a spus că se simte în siguranţă. "Par eu zdruncinat?", a întrebat el retoric, răspunzând la întrebarea dacă a fost afectat de împuşcături.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Calciu) editori online: Alexandru Cojocaru, Adrian Dădârlat)