Uraganul Dorian se indreapta spre Europa dupa ce a facut ravagii in Bahamas si in sudul Statelor Unite

Uraganul care a devastat Bahamas si a lovit sudul Statelor Unite (Florida, Carolina de Sud si de Nord) va ajunge, intr-un final, la destinatia finala: Europa. Desi suna implauzibil, uraganul ar calatori de-a latul Oceanului Atlantic, moment in care isi va pierde mult din capacitate si din caracteristicile de uragan, ajungand retrogadat la stadiul de simpla furtuna. Ajuns in apropierea continentului nostru, Dorian isi va fi pierdut puterea, anunta meteorologii, fiind nu mai mult de o furtuna, un ex-uragan. Paradoxal, venirea uraganului ar putea aduce o vreme calduta, de inceput de toamna in unele parti ale Europei. Puterea uraganelor depinde de cat de mult sufla vantul in atmosfera superioara. Atunci ...