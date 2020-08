Uraganul Isaias, retrogradat la nivelu de furtuna tropicala, a atins sud-estul Canadei

Furtuna tropicală Isaias a adus miercuri ploi abundente şi vânturi puternice în sud-estul Canadei, după ce a provocat moartea a şase persoane pe coasta de est a Statelor Unite, relatează dpa potrivit Agerpres.

Isaias urma să slăbească în intensitate şi să se disipeze până joi după ce urma să treacă prin provincia canadiană Quebec, a anunţat Centrul Naţional pentru Uragane (NHC).Isaias a lovit prima dată coasta de est a SUA ca uragan luni seara, fiind însoţit de vânturi maxime susţinute de 140 km/h, apoi a scăzut în intensitate, devenind furtună tropicală după ce a lovit Carolina de Nord.Cel puţin două persoane au murit şi alte zece au fost rănite după ce o tornadă provocată de Isaias s-a abătut asupra unui parc de rulote în comitatul Bertie din Carolina de Nord, potrivit presei locale.În oraşul New York, copacii doborâţi de furtună au provocat pagube semnificative, au distrus linii de electricitate şi au provocat moartea unui bărbat în cartierul Queens, a declarat primarul Bill de Blasio într-o conferinţă de presă.El a afirmat că Isaias a fost unul dintre cele mai grave, deşi scurte, fenomene meteorologice cu care oraşul s-a confruntat după uraganul Sandy în 2012.În Maryland, un şofer a murit după ce un copac a căzut peste maşina sa, au anunţat autorităţile locale.O femeie şi-a pierdut viaţa în Pennsylvania când vehiculul ei a fost luat de ape, iar în Delaware o femeie a murit după ce a fost lovită de o creangă de copac, a informat NBC4.Peste trei milioane de persoane au rămas fără electricitate în nord-estul Statelor Unite, majoritatea în New Jersey şi New York, potrivit site-ului Poweroutage