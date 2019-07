Urgia s-a dezlantuit in Grecia! Sase morti, printre care si doi romani - VIDEO

meteo grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Stire initiala: Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters, conform agerpres.ro. Doi cetateni cehi in varsta au fost ucisi dupa ce o rafala de vant a maturat rulota in care se aflau, in peninsula Halkidiki din nordul Greciei, care se bucura de popularitate in randul turistilor, conform informatiilor furnizate de politie. Alte doua persoane, de nationalitate rusa, un barbat si un baiat, si-au pierdut viata dupa ce un copac s-a prabusit langa u ...