Urmarire in Craiova: Un sofer drogat, care a provocat un accident, a fugit de politisti. Si-a abandonat masina si s-a urcat intr-un taxi

Un sofer care provocase un accident in Craiova a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor care au pornit in urmarirea sa, si-a abandonat masina si s-a urcat intr-un taxi pentru a scapa de oamenii legii. El a fost gasit de politisti pe o strada din Craiova, acestia stabilind ca se afla sub influenta drogurilor.