Urmarit de Politie cu girofarul, intr-o cursa nebuna pe DE Podu Iloaiei-Baltati

Cursa ca-n filme, in aceasta dimineata, pe strazile din Podu Iloaiei, dupa ce soferul unui Ford a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Soferul nu a oprit si a demarat in tromba. Acesta a fost prins de oamenii legii pe raza comunei Baltati. Conducatorului auto i-au fost solicitate documentele personale si ale autovehiculului, dar acesta a declarat faptul ca nu le are asupra sa. Politistii au procedat la verificarea acestuia in bazele de date, constatand faptul ca barbatul are permis de conducere valid, insa autovehiculul condus de el, nu are ITP si asigurare valabila. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram.