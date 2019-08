Urmarit international, retinut in Punctul de Trecere al Frontierei Oancea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Oancea au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean din Republica Moldova, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii, mandat emis de catre autoritatile din Portugalia. In data de 22 august a.c., in jurul orei 05.30, in Punctul de Trecere al Frontierei Oancea – I.T.P.F. Iasi s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra in tara, L.S., cetatean R. Moldova, in varsta de 34 de ani. La controlul de frontiera, colegii nostri au constatat faptul ca pe numele barbatului era emis, de catre autoritatile portugheze ...